В УФСИН РФ по Мордовии подвели итоги работы за 2020 год

В УФСИН РФ по Мордовии в режиме видеоконференции прошло заседание коллегии по итогам оперативно-служебной, производственно-хозяйственной и финансово-экономической деятельности за 2020 год.

Было отмечено, что оперативная обстановка в учреждениях, подведомственных УФСИН РФ по Мордовии, остается контролируемой и стабильной.

На 51% сократилось количество осужденных, нуждающихся в документировании. На 50,3% увеличено количество изъятых средств сотовой связи.

На 78,3% увеличено количество изъятых спиртных напитков, что были изъяты при попытке их доставки.

В 46,7% увеличено количество изъятых наркотических средств и психотропных веществ при попытке доставки на территорию учреждений.

План по выпуску товарной продукции и оказанию услуг промышленного характера выполнен на 102,7%.

На 10,1% увеличена среднемесячная заработная плата осужденных - с 5052 до 5160 рублей.

Вывод осужденных на оплачиваемые работы превысил 92,7%.

План по реализации хлебобулочных изделий и продукции собственного производства выполнен на 111,4%.

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Источник: 13.fsin.su