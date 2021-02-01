В Мордовии проводится работа с осужденными, имеющими алкогольную и наркотическую зависимость

В исправительной колонии №14 УФСИН РФ по Мордовии проводится работа по реализации ведомственной программы социально-психологической работы в отношении лиц, имеющих алкогольную и наркотическую зависимость, содержащихся в следственных изоляторах и исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы.

Программа направлена на создание комплекса мер для осуществления социально-психологической работы с целью восстановления физического и психического состояния осужденных.

Все осужденные, зачисленные в отряд социально-психологической работы, успешно прошли курс ведомственной программы, который рассчитан на 6 месяцев. Мероприятия по реализации курса осуществляли сотрудники учреждения, ответственные за проведение работы в отряде социально-психологической работы: психолог, социальный работник, начальник отряда, медицинский работник, сотрудники режимной и оперативной службы.

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Источник: 13.fsin.su