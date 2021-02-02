В Ромоданово в результате ДТП пострадал 5-летний ребенок

В Ромоданово произошло ДТП, в результате которого пострадал 5-летний ребенок.

Происшествие произошло утром 1 февраля на улице Набережной. По предварительной информации, 33-летний гражданин, находившийся за рулем автомобиля марки ВАЗ-21140, при пересечении перекрестка не предоставил преимущество в движении автомобилю марки «Лада-Приора», в результате чего транспортные средства столкнулись.

Медицинская помощь понадобилась 5-летнему пассажиру «Приоры». Ребенок доставлялся в больницу.

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Источник: гибдд.рф