В Чамзинском районе в ДТП пострадали четыре человека

В Чамзинском районе в результате столкновения двух автомобилей пострадали четыре человека.

ДТП произошло утром 1 февраля на 1-м километре дороги, соединяющей населенные пункты Комсомольский, Апраксино, Мичурино, Красный Посёлок и Азарьевка. По предварительной информации, 23-летний гражданин, находившийся за рулем автомобиля марки «Лада-Калина», по причине превышения скорости не смог справиться с управлением, в результате чего транспортное средство выехало на полосу встречного движения и столкнулось с автомобилем марки Volkswagen Jetta.

Телесные повреждения получили водитель «Лады», два его пассажира 16- и 57-летнего возраста, а также 32-летняя женщина, управлявшая иномаркой. Все пострадавшие были госпитализированы.

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Источник: гибдд.рф