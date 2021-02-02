Житель Саранска подозревается в убийстве знакомого

В Саранске сотрудники правоохранительных органов задержали 44-летнего мужчину, который подозревается в убийстве своего знакомого.

Стражами порядка было установлено, что 29 января у 41-летнего жителя Саранска гостили несколько человек. Мужчины распивали спиртные напитки. В определенный момент владелец жилья стал прогонять 44-летнего участника застолья. В итоге произошла ссора, в ходе которой гость несколько раз ударил хозяина жилища ножом. От полученных ранений пострадавший скончался.

В отношении 44-летнего гражданина было возбуждено уголовное дело.

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Источник: mordovia.sledcom.ru