В Мордовии сотрудники ГИБДД за один день задержали двух пьяных водителей

В Мордовии сотрудники Госавтоинспекции за один день задержали двух пьяных автомобилистов.

Ранним утром 1 февраля в Саранске сотрудники ДПС ГИБДД МВД по Мордовии на улице Пуркаева остановили автомобиль марки «Лада-Приора». За рулем транспортного средства находился 22-летний гражданин, который пребывал в состоянии алкогольного опьянения.

Вечером того же дня на 28-м километре дороги, соединяющей Рузаевку, Ковылкино и Торбеево, стражи порядка остановили автомобиль марки ВАЗ-21101 под управлением пьяного 33-летнего мужчины.

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Источник: гибдд.рф