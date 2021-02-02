В Мордовии сотрудники ГИБДД остановили автомобиль, который находится в розыске

В Мордовии сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль, который находится в розыске.

Днём 1 февраля на 73-м километре дороги, соединяющей Комсомольский, Атяшево, Ардатов и границу с Чувашией, сотрудниками ДПС ОГИБДД ММО МВД России «Ардатовский» был остановлен автомобиль марки ВАЗ-21099 под управлением 22-летнего парня. При проверке документов было установлено, что государственный регистрационный знак, а также свидетельство о регистрации на указанное транспортное средство находятся в розыске.

Для дальнейшего разбирательства водитель и машина были доставлены в ММО МВД России «Ардатовский».

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Источник: гибдд.рф