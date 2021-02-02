Весной из Саранска в Москву можно будет улететь по новому расписанию

С марта нынешнего года улететь из Саранска в Москву можно будет по новому расписанию.

Рейс по новому расписанию начнет курсировать между Саранском и Москвой с 28 марта. Новый график предусматривает, что из Москвы самолет будет вылетать в 09:50. В Саранске авиалайнер будет приземляться в 11:25. Вылет из Мордовии по новому расписанию запланирован на 12:30. В Москву самолет прибудет в 14:05.

Стоит отметить, что в Москве самолет из Саранска будет совершать посадку в аэропорту Шереметьево.

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Источник: mordoviatv.ru