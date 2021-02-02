В Мордовии обсудили вопросы развития бокса в республике

Временно исполняющий обязанности главы Мордовии Артем Здунов встретился с заместителем председателя Совета чемпионов по работе с регионами Федерации бокса России Ахмедханом Адиловым и президентом Федерации бокса Ульяновской области Игорем Орловым.

В рамках указанной встречи были обсуждены вопросы сотрудничества по развитию бокса, в том числе продвижения этого вида спорта в сельских районах республики.

Также были рассмотрены перспективы проведения межрегиональных юношеских соревнований по боксу на территории Мордовии.

По информации пресс-службы правительства Мордовии.

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Источник: e-mordovia.ru