Артем Здунов оценил социальную инфраструктуру села Старое Шайгово

Временно исполняющий обязанности главы Мордовии Артем Здунов в рамках рабочей поездки в Старошайговский район посетил районный центр.

Руководитель республики побывал в новом Центре культуры, который был сдан в эксплуатацию в конце минувшего года. Объект был построен по государственной программе «Комплексное развитие сельских территорий». Центр культуры является многофункциональным: на первом этаже здесь расположены кинозал, хореографический класс, библиотека. На втором - концертный зал на 300 посадочных мест, детская игровая зона, студия звукозаписи, студия ремесла, в которой будут заниматься плетением лаптей, резьбой по дереву, художественной росписью, гончарным делом.

Артем Здунов также ознакомился с социальной инфраструктурой райцентра, посетив парк, ФОК и ледовый каток.

Также читайте о том, что в Мордовии обсудили вопросы развития бокса в республике.

Источник: e-mordovia.ru