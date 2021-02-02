Артем Здунов посетил АО «Старошайговагропромснаб»

Временно исполняющий обязанности главы Мордовии Артем Здунов на минувших выходных посетил АО «Старошайговагропромснаб», где осмотрел мельничный, колбасный и крупяной цеха.

Особенно большой интерес руководителя республики вызвало крупяное производство, царицей которого является ныне почти забытая полба. Диетологи считают эту крупу одной из самых полезных для человеческого организма.

Артема Здунова угостили кашей из полбы и рассказали, что в период пандемии коронавируса предприятие направило 2 тонны этой полезной крупы в лечебные учреждения республики в качестве благотворительности.

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Источник: e-mordovia.ru