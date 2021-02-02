В Старошайговском районе Артем Здунов посетил крестьянско-фермерские хозяйства

Временно исполняющий обязанности главы Мордовии Артем Здунов в ходе рабочей поездки в Старошайговский район посетил крестьянско-фермерское хозяйство многодетной семьи Пивкиных в селе Старая Теризморга.

Фермер рассказал руководителю республики, с чего начинал, когда в 2007 году решил оставить работу в школе и заняться развитием личного подсобного хозяйства. На сегодняшний день площадь пашни у него составляет 400 гектаров, посевная площадь зерновых - 280 гектаров. В 2020 году валовой сбор зерновых составил 908 тонн, урожайность - 32 ц/га, реализовано 300 тонн зерна. Наемных работников фермер не привлекает, обходится своими силами – супруги Пивкины воспитывают девять детей.

Артем Здунов осмотрел зернохранилище, ремонтные мастерские, побеседовал со всеми членами большой дружной семьи. Глава республики подарил семье термопот - электронагревательный бытовой прибор, гибрид чайника и термоса. Также руководитель региона заявил, что всегда готов оказать свою помощь крестьянско-фермерскому хозяйству.

Кроме того, Артем Здунов посетил крестьянско-фермерское хозяйство Сергея Пантюшина в селе Старая Федоровка, которое неоднократно занимало призовые места среди хозяйств как в районе, так и на республиканском уровне за достижение высоких результатов в производстве и реализации молока. Сейчас в КФХ Пантюшина работают 27 человек.

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Источник: e-mordovia.ru