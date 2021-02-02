Временно исполняющий обязанности главы Мордовии Артем Здунов посетил агрофирму «Новотроицкая» в Старошайговском районе, основным видом деятельности которой является выращивание зерновых и кормовых культур, молочное животноводство, производство мяса КРС.

Как рассказал руководителю республики директор указанной агрофирмы Владимир Спирин, за время деятельности предприятия площадь сельскохозяйственных угодий возросла с 3 до 8 тысяч га, валовой сбор зерновых - с 1,5 тыс. тонн до 14,8 тыс. тонн, урожайность - с 12 до 41 центнера с гектара.

Были полностью реконструированы существующие животноводческие помещения в с. Новотроицкое и с. Старое Шайгово, построены ангары и коровник с доильным залом на 400 голов. Общее поголовье скота в настоящее время составляет более 3600 голов.

Хозяйство является племенным репродуктором по разведению скота черно-пестрой породы.

Сейчас на сельхозпредприятии работают 146 человек, средняя зарплата – 30 тыс. рублей, доярки получают до 42 тыс. рублей.

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Источник: e-mordovia.ru