Артем Здунов ознакомился с производством сертифицированных медицинских масок в Старошайговском районе

Временно исполняющий обязанности главы Мордовии Артем Здунов в рамках рабочей поездки в Старошайговский район посетил ООО «Эконатура» в селе Мельцаны, где производят антисептики и медицинские маски.

Предприятие было создано в марте 2020 года на базе ранее законсервированного производства – спиртового завода «Мельцанский». Производство антисептической продукции началось в апреле, гигиенических масок – в июне. В сентябре здесь стартовало производство уже медицинских масок. В ноябре предприятие перешло на двухсменный режим работы, что позволило увеличить объем выпускаемой продукции и снизить её себестоимость. На производстве создано 17 новых рабочих мест.

Предприятие поставляет антисептики и маски в другие регионы, республиканские учреждения социальной сферы пока не закупают продукцию местных производителей. Артем Здунов дал поручение разобраться, насколько объективна такая ситуация.

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Источник: e-mordovia.ru