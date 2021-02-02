В Мордовии обсудили создание новых рабочих мест

В ходе заседания правительства Мордовии, прошедшего 1 февраля, были обсуждены вопросы создания новых рабочих мест и привлечения инвестиций.

Глава регионального правительства Владимир Сушков заявил, что в Саранске и районах республики существует большая проблема с нехваткой рабочих мест. При этом в Мордовии не закрыто более 6,5 тысяч вакансий. Также на некоторых промышленных, сельскохозяйственных предприятиях и строительных объектах задействованы рабочие из других регионов и иностранные граждане. Владимир Сушков отметил, что необходимо сбалансировать республиканский рынок труда и задействовать своих специалистов.

Премьер-министр регионального кабмина поручил организовать на базе учреждений среднего профессионального образования переподготовку кадров, чтобы закрыть существующие вакансии.

Также в ходе заседания стало известно, что в ближайший месяц во всех районах республики будет проведена работа по актуализации базы данных площадок для привлечения потенциальных инвесторов.

Читайте также о том, что Мэр Саранска поручил узнать мнение родителей старшеклассников о привлечении последних к труду.

Источник: e-mordovia.ru