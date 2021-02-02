В Мордовии обсудили вопросы жилищного строительства

Временно исполняющий обязанности главы Мордовии Артем Здунов провел совещание по вопросам жилищного строительства и перспективной жилой застройки в Саранске и районах республики.

В ходе указанного совещания были рассмотрены задачи по объемам жилищного строительства в рамках реализации нацпроекта «Жилье и городская среда». Министр строительства, транспорта и дорожного хозяйства Мордовии Виктор Цыганов сообщил, что в 2020 году в республике было построено 324,5 тыс. кв. метров жилья – это 101% к плановому показателю. В текущем году в республике должно быть построено 340 тыс. кв. метров жилья, рост будет обеспечиваться за счет таких инструментов, как стимулирование программ жилищного строительства, оказание господдержки гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий, переселение граждан из аварийного жилищного фонда, программа комплексного развития сельских территорий, льготная сельская ипотека, льготная ипотека под 6,5%.

Также были рассмотрены планы перспективной жилой застройки в Саранске. В том числе речь шла о незастроенной территории за стадионом «Мордовия Арена». В планах ближайших лет – построить там новый современный микрорайон, где будут использованы лучшие практики обустройства комфортной для жизни городской среды.

Читайте также о том, что в Мордовии обсудили создание новых рабочих мест.

Источник: e-mordovia.ru