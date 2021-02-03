В Лямбирском районе 39-летний автомобилист сбил 40-летнего пешехода

В Лямбирском районе 40-летний мужчина попал под колёса автомобиля.

Указанное происшествие произошло вечером 2 февраля на 11-м километре трассы, соединяющей Саранск, Сурское и Ульяновск. Автомобиль марки «Шевроле», за рулем которого находился 39-летний мужчина, совершил наезд на 40-летнего пешехода, двигавшегося по проезжей части во встречном направлении.

Пострадавший был госпитализирован.

По информации отделения пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД РФ по Мордовии.

Также читайте о том, что в Чамзинском районе на днях произошло ДТП, в результате которого пострадали четыре человека.

Источник: гибдд.рф