В Саранске школьница не вернулась домой после уроков

В Саранске сотрудниками правоохранительных органов устанавливается местонахождение школьницы, которая после уроков не вернулась домой.

В настоящее время известно, что около 15:00 2 февраля Сюваткина Валерия Михайловна 2006 года рождения вышла из здания школы, расположенной по адресу – проспект Российской Армии. Домой девочка так и не пришла. На связь с родными и близкими школьница не выходит.

Девочка была одета в куртку с капюшоном зеленого цвета, школьную форму, колготки, ботинки черного цвета, разноцветный шарф в клетку.

Все, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении школьницы, могут сообщить необходимые сведения по следующим телефонным номерам: 8(8342) 29-77-61 или 02.

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Источник: 13.мвд.рф