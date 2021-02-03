В Мордовии жителя Нижегородской области осудили за убийство знакомого

В Мордовии суд вынес приговор в отношении жителя Нижегородской области, обвиняемого в убийстве знакомого.
В начале сентября прошлого года 29-летний житель Нижегородской области гостил у своего 28-летнего знакомого, проживавшего в Теньгушево. Из-за личной неприязни между парнями вспыхнула ссора. В процессе выяснения отношений гость не менее 20 раз ударил владельца жилья ножом. От полученных телесных повреждений пострадавший скончался.
После убийства знакомого житель Нижегородской области оперативно покинул место преступления. В кратчайшие сроки злоумышленник был задержан по месту жительства.
Решением суда в отношении жителя Нижегородской области была избрана мера наказания в виде 9 лет лишения свободы.
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Источник: 13.мвд.рф