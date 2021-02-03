На некоторых улицах Саранска 3, 4 и 5 февраля ограничат стоянку

В Саранске 3, 4 и 5 февраля на некоторых улицах будет ограничена стоянка транспортных средств.
С 18:00 3 февраля до 08:00 4 февраля стоянка будет ограничена по ул. Демократической - от ул. Кавказской до ул. Коммунистической.
С 20:00 3 февраля до 08:00 4 февраля ограничение будет действовать по ул. Попова - от М. Расковой до ул. Комарова.
С 08:00 до 17:00 4 февраля будет исключена стоянка по ул. Волгоградской - от дома № 75/3 до дома № 79.
С 20:00 4 февраля до 08:00 5 февраля стоянка будет ограничена по ул. Попова - на участке от М. Расковой до ул. Комарова.
Причиной рассматриваемого ограничения является уборка снега и наледи с улично-дорожной сети.
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Источник: adm-saransk.ru