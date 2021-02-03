Житель Саранска обвиняется в незаконном обороте оружия

В Саранске суд вынесет приговор в отношении местного жителя, который обвиняется в незаконном обороте оружия.

Сотрудниками правоохранительных органов было установлено, что в декабре прошлого года 55-летний житель Саранска незаконно изготовил из охолощенного светозвукового пистолета короткоствольное нарезное огнестрельное оружие ТТ, пригодное для стрельбы, которое хранил у себя дома. Кроме того, в ходе обыска полицейские обнаружили у мужчины около 30 патронов.

В настоящее время материалы уголовного дела в отношении обвиняемого находятся на рассмотрении Октябрьского районного суда Саранска.

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Источник: 13.мвд.рф