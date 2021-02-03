Жителя Саранска осудили за незаконное хранение марихуаны

В Саранске суд вынес приговор в отношении местного жителя, обвиняемого в незаконном хранении марихуаны.

Осенью прошлого года сотрудники правоохранительных органов изъяли у 43-летнего жителя Саранска марихуану массой 710 г. Запрещенное вещество мужчина хранил в надворных постройках.

Растения гражданин нашел на заброшенном поле, нарвал их и высушил в сарае для дальнейшего собственного употребления.

Решением суда в отношении жителя Саранска была избрана мера наказания в виде 3 лет лишения свободы условно.

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Источник: 13.мвд.рф