Житель Краснослободского района пойдет под суд за избиение собутыльника

В Краснослободском районе суд вынесет приговор в отношении местного жителя, который жестоко избил собутыльника.

В конце ноября прошлого года в доме 59-летнего жителя деревни Литва компания из нескольких человек распивала спиртные напитки. В определенный момент между двумя участниками застолья 28 и 53 лет вспыхнула ссора. В процессе выяснения отношений младший участник конфликта жестоко избил оппонента.

Пострадавший был госпитализирован. Медики диагностировали у мужчины многочисленные травмы головы, грудной клетки и переломы ребер.

Обвиняемый заявил, что ссора произошла из-за того, что 53-летний мужчина оскорбительно высказался в его адрес.

В настоящее время материалы уголовного дела в отношении 28-летнего гражданина находятся на рассмотрении суда.

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Источник: 13.мвд.рф