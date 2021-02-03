В Рузаевке горел автомобиль

В Рузаевке пожарные ликвидировали возгорание автомобиля.

Днём 2 февраля на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на бульваре Горшкова. Прибыв на место происшествия, пожарные обнаружили, что горит автомобиль. Пламя повредило транспортное средство на площади, составляющей 1 квадратный метр.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Причина возгорания транспортного средства в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru