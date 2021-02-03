Полицейские изъяли синтетические наркотики у жителя Саранска

В Саранске сотрудники правоохранительных органов изъяли синтетические наркотики у местного жителя.
Возле дома, расположенного по адресу – улица Краснофлотская, стражи порядка задержали 33-летнего жителя села Горяйновка, у которого были изъяты синтетические наркотики массой 0,92 г.
Мужчина заявил, что хранил запрещенное вещество для личного употребления.
В отношении гражданина было возбуждено уголовное дело.
По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МВД РФ по Мордовии.
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Источник: 13.мвд.рф