Полицейские изъяли синтетические наркотики у жителя Саранска

В Саранске сотрудники правоохранительных органов изъяли синтетические наркотики у местного жителя.

Возле дома, расположенного по адресу – улица Краснофлотская, стражи порядка задержали 33-летнего жителя села Горяйновка, у которого были изъяты синтетические наркотики массой 0,92 г.

Мужчина заявил, что хранил запрещенное вещество для личного употребления.

В отношении гражданина было возбуждено уголовное дело.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф