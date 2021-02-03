Жительница Саранска фиктивно прописала в своей квартире гражданина Таджикистана

В Саранске местная жительница фиктивно прописала в своей квартире иностранца.

Сотрудниками правоохранительных органов было установлено, что в сентябре прошлого года 48-летняя жительница Саранска фиктивно поставила на миграционный учет в принадлежащей ей квартире гражданина Таджикистана 1999 года рождения.

В настоящее время проводится проверка по данному факту. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении 48-летней горожанки.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф