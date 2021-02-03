В Рузаевке сотрудники следственного изолятора провели профориентационную работу

Сотрудники следственного изолятора №2 УФСИН РФ по Мордовии провели профориентационную работу с учащимися выпускных классов средней общеобразовательной школы №5 Рузаевки о порядке поступления в ведомственные образовательные организации ФСИН России.

Школьникам было рассказано о предъявляемых требованиях к кандидатам на службу, о порядке поступления в ведомственные образовательные организации и о деятельности образовательных учреждений.

После проведенного мероприятия все желающие задали интересующие вопросы, на которые получили полные ответы.

По информации пресс-службы УФСИН РФ по Мордовии.

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Источник: 13.fsin.su