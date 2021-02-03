В Мордовии замедлился темп прироста новых случаев заболевания COVID-19

Временно исполняющий обязанности главы Мордовии Артем Здунов 2 февраля провел заседание оперативного штаба по профилактике и контролю за распространением коронавирусной инфекции на территории республики.

Темп прироста новых случаев заболевания COVID-19 в республике замедлился, однако, как подчеркнул Артем Здунов, необходимо эту ситуацию удержать.

Глава республики отметил, что динамика по уменьшению числа заболевших коронавирусом пока очень сдержанная.

На территории региона продолжается массовая вакцинация населения от коронавирусной инфекции.

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Источник: e-mordovia.ru