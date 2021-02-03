Команда УФСИН РФ по Мордовии стала победителем хоккейного турнира

Команда УФСИН РФ по Мордовии приняла участие в хоккейном турнире на призы главы администрации Зубова-Полянского района.

В указанных соревнованиях участвовали хоккейные команды Зубово-Полянского района, Пензенской области и УФСИН РФ по Мордовии.

По итогам напряженной борьбы победителями стали представители ФСИН.

Наиболее отличившимися игроками стали сотрудник ИК-7 Павел Костькин, Владимир Жиряда (ИК-11) и Никита Киндин (СИЗО-2).

Проведение спортивных мероприятий способствует укреплению здоровья и сплочению коллектива.

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Источник: 13.fsin.su