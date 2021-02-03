В одной из колоний Мордовии прошел конкурс «Лучшая игрушка»

В исправительной колонии №14 УФСИН РФ по Мордовии был организован конкурс под названием «Лучшая игрушка».

По условиям указанного конкурса участницам необходимо было изготовить игрушку своими руками.

Работы оценивались по двум основным критериям, среди которых оригинальность и качество исполнения.

По результатам конкурса первое место заняли мягкие игрушки «Веселые зайчата», которые изготовила осужденная отряда №5.

По информации, которая была опубликована пресс-службой УФСИН РФ по Мордовии.

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Источник: 13.fsin.su