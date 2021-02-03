В УИИ УФСИН РФ по Мордовии проверили систему электронного мониторинга

Сотрудниками филиала по Ленинскому району Саранска уголовно-исполнительной инспекции УФСИН РФ по Мордовии была организована плановая проверка работоспособности оборудования системы электронного мониторинга подконтрольных лиц.

Главной целью указанного мероприятия стало осуществление контроля исправности указанного оборудования, что способствует предотвращению правонарушений, а также соблюдению ограничений, возложенных судом на осужденных к ограничению свободы.

Обязательная плановая проверка работоспособности оборудования СЭМПЛ позволяет вовремя выявлять нарушения, которые допускают подконтрольные лица в отношении ограничений, установленных к ним судом.

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Источник: 13.fsin.su