В одном из исправительных учреждений Мордовии прошел конкурс чтецов

В лечебном исправительном учреждении №3 УФСИН РФ по Мордовии в рамках работы кружка любителей книг состоялся конкурс чтецов под названием «Я не поэт, но…».

Осужденным предлагалось прочесть стихи собственного сочинения. Все участники конкурса были мотивированы на творческий конкурс, поэтому проявили максимум старания и ответственности.

По итогам конкурса первое место со стихотворением «Дорога домой» заняла Елена Адриевская.

Целями данного мероприятия стали выявление, поддержка и стимулирование талантливых сочинителей и исполнителей, активизация творческого потенциала, создание условий для самовыражения осужденных.

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Источник: 13.fsin.su