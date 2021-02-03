В Саранске в результате пожара пострадала 85-летняя пенсионерка

В Саранске произошел пожар, в результате которого пострадала 85-летняя пенсионерка.

В ночь на 2 февраля на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на проспекте 50 лет Октября. Огонь вспыхнул в одной из квартир жилого дома №4. Пожарных вызвали соседи, которые проснулись из-за сильного запаха дыма.

Пострадала 85-летняя хозяйка квартиры. Пенсионерка получила отравление продуктами горения.

Пламя повредило имущество в квартире на площади, составляющей 1 квадратный метр.

Причина пожара в настоящее время устанавливается специалистами.

Также читайте о том, что в Рузаевке горел автомобиль.

Источник: 13.mchs.gov.ru