В Саранске сгорел грузовик

В Саранске произошло возгорание грузового автомобиля.

Указанное происшествие произошло ранним утром 3 февраля на пересечении улицы Строительной и Лямбирского шоссе. Загорелся грузовой автомобиль марки ГАЗ. Пламя уничтожило транспортное средство на площади 10 квадратных метров.

По предварительной информации, возгорание произошло в моторном отсеке грузовика.

Какая-либо информация о пострадавших в результате данного инцидента не поступала.

Причина возгорания транспортного средства устанавливается специалистами.

По информации, опубликованной в сообществе «Происшествия. Саранск. Мордовия».

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Источник: vk.com/pro_10tvrm