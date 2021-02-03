В Саранске сгорел грузовик

В Саранске произошло возгорание грузового автомобиля.
Указанное происшествие произошло ранним утром 3 февраля на пересечении улицы Строительной и Лямбирского шоссе. Загорелся грузовой автомобиль марки ГАЗ. Пламя уничтожило транспортное средство на площади 10 квадратных метров.
По предварительной информации, возгорание произошло в моторном отсеке грузовика.
Какая-либо информация о пострадавших в результате данного инцидента не поступала.
Причина возгорания транспортного средства устанавливается специалистами.
По информации, опубликованной в сообществе «Происшествия. Саранск. Мордовия».
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Источник: vk.com/pro_10tvrm