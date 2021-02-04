Житель Мордовии расстрелял своих обидчиков из охотничьего ружья

Вчера, 3 февраля, в дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что около одного из домов в посёлке Зубова Поляна местный житель произвел несколько выстрелов в сторону автомобиля марки УАЗ, в котором находились люди.

По указанному адресу выехала следственно-оперативная группа ОМВД России по Зубово-Полянскому району и сотрудники Росгвардии. Подозреваемый был задержан. Им оказался 38-летний житель Зубовой Полны. В автомобиле, в сторону которого стрелял мужчина, находились два гражданина с огнестрельными ранениями, один из которых скончался на месте происшествия, а другой был госпитализирован в реанимационное отделение районной больницы с огнестрельным ранением грудной клетки.

Выяснилось, что незадолго до произошедшего к подозреваемому приехали два гражданина, которые стали высказывать ему претензии по поводу расчистки территории, выполненной, как они заявили, ненадлежащим образом. По словам жителя посёлка, они угрожали ему и его дочери, а также нанесли ему телесные повреждения. После этого гости вышли из дома и сели в машину. Подозреваемый отправился за ними и несколько раз выстрелил из зарегистрированного на него охотничьего ружья по сидевшим в транспортном средстве мужчинам.

В отношении 38-летнего гражданина были возбуждены уголовные дела по ч.3 ст.30, ч.1 ст.105 УК РФ (покушение на убийство), п. «а» ч.2 ст.105 УК РФ (убийство).

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Источник: 13.мвд.рф