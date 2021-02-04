В Мордовии в результате ДТП погибли два человека

В Мордовии произошло ДТП, которое унесло жизни двух человек.

Указанное происшествие произошло утром 4 февраля на 37-м километре трассы, соединяющей Саранск, Сурское и Ульяновск. Около 08:25 столкнулись четыре транспортных средства марок КамАЗ, KIA, MAN и Chery.

В результате ДТП погибли водитель KIA и его пассажир. Возраст погибших пока что не сообщается.

В настоящее время представители правоохранительных органов проводят проверку по факту данного происшествия, в ходе которой будет установлена причина столкновения транспортных средств.

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Источник: гибдд.рф