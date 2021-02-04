В Саранске 5 февраля ограничат стоянку по улице Полежаева

В Саранске 5 февраля будет ограничена стоянка транспортных средств по улице Полежаева.

В период с 08:00 до 16:00 5 февраля стоянка транспортных средств будет запрещена в районе дома №80 по ул. Полежаева.

Причиной введения рассматриваемого ограничения является проведение работ по уборке снега и наледи с улично-дорожной сети.

По информации, которая была опубликована пресс-службой администрации Саранска.

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Источник: adm-saransk.ru