В Рузаевском районе сгорел сарай

В Рузаевском районе произошел пожар, который уничтожил сарай.

Ранним утром 3 февраля на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на территории населенного пункта Красное Сельцо. Возле дома №37, расположенного по адресу – улица Центральная, загорелся сарай. Пламя уничтожило постройку на площади, составляющей 15 квадратных метров.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Причина возгорания сарая в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru