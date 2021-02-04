В Мордовии объявили оперативное предупреждение на 5 февраля

На территории Мордовии было объявлено оперативное предупреждение на 5 февраля.

Мордовский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщает, что 5 февраля на территории республики ожидаются порывы ветра, скорость которых будет достигать 17 метров в секунду. Кроме того, в ночное время суток возможен снегопад.

Жителям региона рекомендовано убрать хозяйственные вещи со дворов и балконов, а также сухие деревья, которые могут нанести ущерб жилищу.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru