В Саранске произошел пожар в квартире

В Саранске пожарные ликвидировали возгорание в квартире.

Утром 3 февраля на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре в посёлке ТЭЦ-2. Огонь вспыхнул в одной из квартир жилого дома №21, расположенного по адресу – улица Горная.

По предварительной информации, в результате данного происшествия ни один человек не пострадал.

Огонь повредил диван на площади 0,5 кв. м.

В настоящее время специалисты устанавливают причину пожара.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru