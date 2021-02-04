В Саранске в ДТП с участием двух автомобилей пострадал человек

В Саранске в результате столкновения двух автомобилей пострадал человек.

Указанное происшествие произошло вечером 3 февраля возле дома №24, расположенного по адресу – улица Лодыгина. Не смогли поделить дорогу два автомобиля, марки которых не сообщаются.

В результате столкновения транспортных средств пострадал один человек. Информация о состоянии пострадавшего отсутствует.

В настоящее время устанавливается причина, из-за которой не смогли разъехаться автомобили.

В ликвидации последствий инцидента принимали участие сотрудники МЧС.

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Источник: 13.mchs.gov.ru