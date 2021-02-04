На территории Мордовии активно работают комплексы фотовидеофиксации нарушений ПДД

В результате проведенной с декабря 2020 года совместной интенсивной работы заинтересованных ведомств негативную тенденцию снижения эффективности системы фотовидеофиксации в Мордовии удалось изменить.

Отмечается положительная динамика по количеству функционирующих в штатном режиме комплексов вследствие мероприятий по восстановлению функционирования системы фотовидеофиксации: если по состоянию на 31 декабря вынесение постановлений осуществлялось только с 37 комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД, то по состоянию на 1 февраля их количество возросло до 102.

За январь по результатам работы комплексов фотовидеофиксации было возбуждено свыше 8 тыс. дел об административных правонарушениях, исполнено более 6 тыс. постановлений.

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Источник: гибдд.рф