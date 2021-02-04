В Мордовии сотрудники МЧС провели профилактические беседы с детьми дошкольного возраста

Сотрудниками отдела надзорной деятельности и профилактической работы Ковылкинского, Кадошкинского и Инсарского районов ГУ МЧС РФ по Мордовии были проведены беседы с детьми обособленных подразделений «Токмовский детский сад», «Мордовско-Коломасовский детский сад» и дошкольного общеобразовательного учреждения «Центр развития ребенка – детский сад «Сказка».

Сотрудники ведомства рассказали детям о том, какие правила безопасности нужно соблюдать и как следует себя вести в случае пожара.

Сотрудники МЧС объяснили, почему со спичками не следует играть.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

Читайте также о том, что в Рузаевке сотрудники следственного изолятора провели профориентационную работу.

Источник: 13.mchs.gov.ru