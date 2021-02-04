В Ковылкинском районе полицейские организовали для школьников мероприятие «Азбука движения»

В целях профилактики ДТП с участием детей сотрудники Госавтоинспекции ММО МВД России «Ковылкинский» совместно с ребятами из отряда ЮИД организовали мероприятие «Азбука движения» для учащихся начальной школы филиала «Примокшанская СОШ».

В ходе указанного мероприятия школьники прошли тестирование в режиме онлайн, ответив на ряд вопросов по ПДД.

Сотрудники Госавтоинспекции ещё раз напомнили участникам мероприятия о неукоснительном соблюдении ПДД, а юные инспекторы движения выступили с творческими номерами и вручили детям световозвращающие элементы.

Данное мероприятие было организовано в рамках межрайонного конкурса «ЮИД в деле!».

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Источник: гибдд.рф