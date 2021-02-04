В Саранске в январе был побит прошлогодний показатель по вывозу снега

В Саранске предприятия городского коммунального комплекса в постоянном режиме производят расчистку проезжих частей, устранение их сужения и вывоз снега с улиц, в том числе и в ночное время.

Работу в указанном направлении ведут шесть муниципальных предприятий. Расчисткой придомовых территорий занимаются управляющие компании.

На снежный полигон городскими предприятиями вывезено почти в два с половиной раза больше снега, чем в прошлом году: в январе текущего года - 120219 м3 снежных масс, в январе 2020 года – 48809 м3.

Сегодня, по данным на 11:30, в уборке задействовано 110 единиц техники и 1229 человек.

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Источник: adm-saransk.ru