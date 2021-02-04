В Саранске таксиста осудили за вымогательство

В Саранске суд вынес приговор в отношении таксиста, обвиняемого в вымогательстве.

В период с октября 2017 года по ноябрь 2019 года 35-летний таксист неоднократно совершал вымогательство в отношении шестерых потерпевших, занимающихся частным извозом граждан с автовокзала Саранска, требуя от них под угрозой применения насилия, а также с его применением передачи ему денежных средств за беспрепятственное осуществление деятельности по перевозке пассажиров.

За возможность совершать перевозки водители должны были передавать преступнику как разовое денежное вознаграждение, сумма которого варьировалась от 15 тыс. до 44 тыс. рублей, так и ежемесячное – от 1,5 тыс. до 5 тыс. рублей.

Решением суда в отношении преступника была избрана мера наказания в виде 5 лет лишения свободы.

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Источник: 13.мвд.рф