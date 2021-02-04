Общественники оказали консультативную помощь медикам МВД по Мордовии

Член Общественного совета при МВД по Мордовии практикующий врач-психиатр Вадим Самылин посетил медико-санитарную часть ведомства, где встретился с врачами, работающими в так называемой красной зоне.

Общественник поделился с ними рекомендациями по оказанию психологической самопомощи. Поддержка коллег, создание новых традиций в коллективе, короткий разговор с близкими способны придать сил врачам в напряженные рабочие будни.

Также Вадим Самылин раздал участникам мероприятия памятки с контактными данными службы психологической поддержки, где медики могут при необходимости получить квалифицированную консультацию.

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Источник: 13.мвд.рф