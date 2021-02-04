В Мордовии подвели итоги профилактической акции «Оружие-2020»

В Мордовии представители МВД и Росгвардии подвели итоги проведения профилактической акции под названием «Оружие-2020».

За прошлый год гражданами на возмездной основе было сдано 26 единиц незаконно хранящегося оружия, 960 штук патронов к оружию и 3 гранаты.

За 12 месяцев минувшего года на территории Мордовии было зарегистрировано 155 уголовных дел, из них расследовано – 108, направлено в суд – 68, приостановлено – 45. Раскрываемость составила 70,6%. Из незаконного оборота было изъято 83 единицы огнестрельного оружия: 4 автомата, 1 бесствольное оружие, 2 карабина, 4 пистолета, 3 револьвера, 7 мелкокалиберных винтовок, 1 ружье нарезное, 50 охотничьих гладкоствольных ружей, 4 газовых пистолета, 2 сигнальных оружия, 5 пневматических пистолетов, 3367 единиц боеприпасов различного калибра, 211 г пороха, 126 г тротила, 9 гранат, 16 запалов УЗРГМ, 3 взрывателя, 1 электродетонатор.

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Источник: 13.мвд.рф