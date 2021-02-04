Житель Зубово-Полянского района обвиняется в краже велосипеда

В Зубово-Полянском районе суд вынесет приговор в отношении местного жителя, который обвиняется в краже велосипеда.

В конце ноябре прошлого года 32-летний житель села Ширингуши, находясь в посёлке Явас, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, в ночное время на улице заметил велосипед, оставленный законной владелицей возле кафе. Мужчина решил доехать на двухколесном транспортном средстве домой. Из-за опьянения гражданин не смог управлять велосипедом, вследствие чего решил его спрятать в кустах, дабы потом забрать.

В настоящее время материалы уголовного дела в отношении обвиняемого находятся на рассмотрении суда.

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Источник: 13.мвд.рф