В Мордовии сотрудники правоохранительных органов провели операцию «Нелегальный мигрант»

На территории Мордовии в период с 25 по 29 января сотрудниками правоохранительных органов был проведен первый этап оперативно-профилактического мероприятия под названием «Нелегальный мигрант».

Правоохранителями было осуществлено 647 проверок в местах пребывания (проживания) иностранных граждан и лиц без гражданства.

К административной ответственности было привлечено 90 правонарушителей.

В рамках операции было наложено административных штрафов на общую сумму 160 тыс. рублей, из них взыскано 50 тыс. рублей.

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Источник: 13.мвд.рф