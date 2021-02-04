В Мордовии сотрудники правоохранительных органов провели операцию «Нелегальный мигрант»

На территории Мордовии в период с 25 по 29 января сотрудниками правоохранительных органов был проведен первый этап оперативно-профилактического мероприятия под названием «Нелегальный мигрант».
Правоохранителями было осуществлено 647 проверок в местах пребывания (проживания) иностранных граждан и лиц без гражданства.
К административной ответственности было привлечено 90 правонарушителей.
В рамках операции было наложено административных штрафов на общую сумму 160 тыс. рублей, из них взыскано 50 тыс. рублей.
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Источник: 13.мвд.рф